Ежедневно Силы обороны обезвреживают более тысячи захватчиков и уничтожают сотни единиц вражеской техники, сообщил главком.

С начала 2025 года потери российской армии в автомобильной и специальной технике в войне в Украине достигли почти 10 тысяч единиц.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.

Он подчеркнул, что ежедневно Силы обороны Украины обезвреживают более тысячи захватчиков и уничтожают сотни единиц вражеской техники.

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"Меткими поражениями разрушаем вражескую логистику. Только с начала года суммарные потери противника в автомобильной и специальной технике достигли почти 10 тысяч единиц (9838)", - отметил главком.

Потери россиян: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, за 2024 год (31 декабря 2023-го - 31 декабря 2024-го) потери россиян в личном составе составляли ориентировочно 430320 человек. Для сравнения, за 2023 год было отминусовано около 253 тыс. человек. Что касается уничтожения вражеского оружия и техники, то согласно обнародованной статистике Генштаба, в течение текущего года "умножено на ноль" 40 самолетов, 5 вертолетов, 5 кораблей/катеров, 3 691 танк, 8 960 боевых бронированных машин, 409 систем ПВО, 14 490 БПЛА ОТР, 13 064 артсистем, 313 РСЗО.

В частности, на металлолом превращено и более 21330 единиц автомобильной техники и цистерн, более 2400 тыс. специальной техники (РЛС, РЭБ, инженерная техника и т.д.).

В начале марта Сырский заявил, что с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек.

Недавно Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка - Успеновка, что на территории РФ. Среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го МСП.

Также дальнобойные дроны СБУ нанесли удары по двум газокомпрессорным станциям "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область). Было попадание дронов в промышленное оборудование станций. Кроме того, беспилотники поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (Белгородская область). После попадания началась активная детонация боеприпасов.

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