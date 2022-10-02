В течение суток ликвидировано восемь иранских ударных беспилотников.

Украинские войска поразили пять командных пунктов российских оккупантов, три их склада с боеприпасами и 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook насчет итогов оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара.

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"Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed", – говорится в сообщении.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили пять командных пунктов, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более 15 других важных объектов оккупантов.

Война в Украине и новые потери РФ – важные новости

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 2 октября, воздушное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты атаковали Николаевскую область семью дронами-камикадзе Shahed-136, пять из них были уничтожены.

Стоит отметить, что ВСУ пошли в контрнаступление в конце августа, была освобождена почти вся Харьковская область.

2 октября стало известно о важной победе в Донецкой области – от захватчиков освобожден и зачищен город Лиман.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 2 октября на украинской земле уже ликвидировали около 60 110 захватчиков и, в частности, 2 377 вражеских танков.

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