Дроны уничтожили Одесская и Херсонская зенитные ракетные бригады.

Ночью российские оккупанты атаковали Николаевскую область семью дронами-камикадзе Shahed-136, пять из них были уничтожены.

Об этом сообщает пресс-центр воздушного командования "Юг".

"Ночью 2 октября российские оккупационные войска атаковали Николаевскую семью дронами-камикадзе Shahed-136, пять из которых уничтожено подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады", - говорится в сообщении.

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Иранские дроны на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

Последнее время оккупанты атакуют Одессу дронами-камикадзе. Вражеские атаки были совершены 23, 25 и 26 сентября.

МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Вместе с тем Украина просит Израиль поделиться разведданными о военной поддержке Ираном России.

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