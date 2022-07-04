Военные решили не допускать окружения.

Украинские войска покинули Лисичанск в Луганской области без потерь.

Об этом глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сказал в интервью BBC.

"Наши военные могли бы еще долго удерживать город, но сейчас у России огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах. Они просто уничтожили бы город издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допускать окружения, чтобы не пытаться отступать все сразу. Решили отойти на готовые укрепленные позиции дальше на запад, занять их и оттуда продолжить борьбу с русской армией. Как следствие, все ушли без потерь", - заявил Гайдай.

По его словам, пока одни подразделения украинских войск держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области, и теперь войска ушли туда.

"Лично мне тяжело и больно, но это не проигранная война. Это всего лишь одна битва, которую мы проиграли. Нам нужно было сохранить наши войска, чтобы, когда прибудет достаточное количество поставляемого Западом оружия, мы могли провести нормальные операции и контратаковать", - рассказал Гайдай.

Глава ОВА сообщил, что следующая цель россиян – захватить Донецкую область.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас бои продолжаются в районе Белогоровки и Новоконстантиновки Луганской области.

Британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

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