Силы обороны продвинулись на ключевых направлениях на Донбассе: в ISW раскрыли детали

В то же время в РФ продолжают распространять ложную информацию о наступлении Сил обороны на Александровском направлении.

Украинские войска продвинулись на Славянском направлении. Об этом сообщают аналитики из Института изучения войны (ISW), ссылаясь на кадры российских обстрелов.

Аналитики отметили, что россияне обстреляли позиции в Озерном, к востоку от Славянска, что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе. Это также опровергает российские заявления о том, что их войска якобы контролируют позиции к западу от Озерного.

Также аналитики ISW сообщили, что Силы обороны добились успеха на Покровском направлении, где РФ продолжает применять тактику инфильтрации. Отмечается, что украинские военные отбили у россиян позиции к северо-западу от Белицкого.

Видео дня

В то же время войска РФ не прекращают попыток уничтожить украинскую логистику на Донбассе, пишут аналитики. В частности, 15 августа стало известно, что РФ атаковала несколькими КАБами пешеходный мост через реку Казенный Торец в Славянске. В результате удара один пролет моста обрушился. До этого россияне атаковали другие мосты через эту реку. По мнению ISW, таким образом РФ готовится к предстоящему наступлению на украинский крепостной пояс.

Также РФ не прекращает попыток продвигаться в районе Константиновки, чтобы затруднить логистику Сил обороны в направлении города. В частности, оккупанты проводят атаки по обоим флангам, ища уязвимые участки в обороне украинских защитников.

Аналитики также отметили попытку РФ значительно преувеличить результаты якобы успешного наступления на Александровском направлении, где ранее стало известно об успешных действиях Сил обороны. В Минобороны РФ заявляли, что их войска якобы захватили 19 населенных пунктов в Запорожской области во время летней наступательной кампании. А российские военные блогеры выложили немало видео, которые якобы подтверждают контроль над этими населенными пунктами. Впрочем, по оценке ISW, большинство этих кадров являются фейковыми – часть была создана искусственным интеллектом, а другая часть была снята в другой период, когда РФ ещё контролировала эти населённые пункты.

Ситуация на фронте: важные новости

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил о результатах наступления Сил обороны на Александровском направлении. По его словам, с начала года Силы обороны в этом районе вернули под свой контроль 26 населенных пунктов. А общая площадь освобожденной территории составила 745 кв. км.

Между тем The New York Times сообщает, что июль стал одним из самых кровавых месяцев для российской армии с начала полномасштабной войны. Сообщается, что в прошлом месяце РФ потеряла на поле боя 42 860 человек убитыми и ранеными. Общее же количество российских потерь в результате вторжения в Украину уже приближается к цифре в 1,5 млн.

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