Силы обороны продвинулись на ключевых направлениях на Донбассе: в ISW раскрыли детали

Украинские войска продвинулись на Славянском направлении. Об этом сообщают аналитики из Института изучения войны (ISW), ссылаясь на кадры российских обстрелов.
Аналитики отметили, что россияне обстреляли позиции в Озерном, к востоку от Славянска, что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе. Это также опровергает российские заявления о том, что их войска якобы контролируют позиции к западу от Озерного.
Также аналитики ISW сообщили, что Силы обороны добились успеха на Покровском направлении, где РФ продолжает применять тактику инфильтрации. Отмечается, что украинские военные отбили у россиян позиции к северо-западу от Белицкого.
В то же время войска РФ не прекращают попыток уничтожить украинскую логистику на Донбассе, пишут аналитики. В частности, 15 августа стало известно, что РФ атаковала несколькими КАБами пешеходный мост через реку Казенный Торец в Славянске. В результате удара один пролет моста обрушился. До этого россияне атаковали другие мосты через эту реку. По мнению ISW, таким образом РФ готовится к предстоящему наступлению на украинский крепостной пояс.
Также РФ не прекращает попыток продвигаться в районе Константиновки, чтобы затруднить логистику Сил обороны в направлении города. В частности, оккупанты проводят атаки по обоим флангам, ища уязвимые участки в обороне украинских защитников.
Аналитики также отметили попытку РФ значительно преувеличить результаты якобы успешного наступления на Александровском направлении, где ранее стало известно об успешных действиях Сил обороны. В Минобороны РФ заявляли, что их войска якобы захватили 19 населенных пунктов в Запорожской области во время летней наступательной кампании. А российские военные блогеры выложили немало видео, которые якобы подтверждают контроль над этими населенными пунктами. Впрочем, по оценке ISW, большинство этих кадров являются фейковыми – часть была создана искусственным интеллектом, а другая часть была снята в другой период, когда РФ ещё контролировала эти населённые пункты.
Ситуация на фронте: важные новости
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил о результатах наступления Сил обороны на Александровском направлении. По его словам, с начала года Силы обороны в этом районе вернули под свой контроль 26 населенных пунктов. А общая площадь освобожденной территории составила 745 кв. км.
Между тем The New York Times сообщает, что июль стал одним из самых кровавых месяцев для российской армии с начала полномасштабной войны. Сообщается, что в прошлом месяце РФ потеряла на поле боя 42 860 человек убитыми и ранеными. Общее же количество российских потерь в результате вторжения в Украину уже приближается к цифре в 1,5 млн.