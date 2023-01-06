Оккупанты обстреляли населенные пункты в ряде областей из различных видов оружия.

Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00. В сообщении сказано, что враг ведет наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. При этом отмечается, что на других направлениях - обороняется.

В Генштабе отмечают, что оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрелечье, Красное, Амбарные, Бугруватка, Гатище, Зеленый и Одрадне на Харьковщине.

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Также сообщают, что на Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние врага попали районы 19 населенных пунктов. На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг стрелял по населенным пунктам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В Генштабе отмечают, что на Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов. Среди них - Зеленое Поле и Новополь на Донбассе; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь - Днепропетровской.

"На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей", - сказано в сообщении.

Рождественское перемирие

Как сообщал УНИАН, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения". В Кремле призвали Украину сделать то же самое.

В офисе президента Украины назвали лицемерием объявленное Россией прекращение огня.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что объявление России об одностороннем прекращении огня является таким же фальшивым и лицемерным, как "и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы".

Он отметил, что агрессором является Кремль, а жертвой - украинский народ, поэтому вывод российских войск - единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности.

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