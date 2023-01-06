Президент Европарламента не верит в искренность Путина.

Президент Европарламента Шарль Мишель считает, что вывод российских войск - единственный серьезный вариант восстановления мира и безопасности.

"Есть агрессор: Кремль. И жертва: украинский народ. Выведение российских войск - единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня является таким же фальшивым и лицемерным, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы", - написал он в Twitter.

Заявления РФ о "прекращении огня": подробности

Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения".

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко ответил Кремлю на призывы ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество, как это якобы сделала Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы.

Президент США Джо Байден прокомментировал заявление Владимира Путина касательно объявления так называемого режима "прекращение огня".