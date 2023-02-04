В Украине во время полномасштабной войны с Российской Федерацией уничтожены еще два офицера противника.
"Грузом 200" стали лейтенант и старший лейтенант вражеских оккупационных войск, написал в Telegram офицер армии Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
"…успешно демобилизированы: …старший лейтенант Александр Предеин; лейтенант Андрей Кулюкин", - говорится в сообщении "Штирлица".
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4 февраля утром Генштаб Вооруженных сил Украины поделился, что враг продолжает наступать на четырех направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Лиманском. Противники на Донбассе несут огромные потери, город Бахмут стал настоящей крепостью наших защитников.
Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют приблизительно 130 590 захватчиков. Кроме того, ликвидированы, в частности, 6394 боевых бронированных машин противника.