В нашей стране, в частности, был уничтожен старший лейтенант вражеской армии, поделился украинский офицер.

В Украине во время полномасштабной войны с Российской Федерацией уничтожены еще два офицера противника.

"Грузом 200" стали лейтенант и старший лейтенант вражеских оккупационных войск, написал в Telegram офицер армии Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"…успешно демобилизированы: …старший лейтенант Александр Предеин; лейтенант Андрей Кулюкин", - говорится в сообщении "Штирлица".

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4 февраля утром Генштаб Вооруженных сил Украины поделился, что враг продолжает наступать на четырех направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Лиманском. Противники на Донбассе несут огромные потери, город Бахмут стал настоящей крепостью наших защитников.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют приблизительно 130 590 захватчиков. Кроме того, ликвидированы, в частности, 6394 боевых бронированных машин противника.

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