За сутки на Таврическом направлении уничтожен, в частности, вражеский склад боеприпасов.

За сутки на Таврическом направлении ликвидированы почти две роты россиян и повреждены 18 единиц техники врага.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. "Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую область, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. За прошедшие сутки враг 26 раз атаковал наши позиции. Успеха не имел - отошел", - отметил он.

По словам Тарнавского, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения.

Видео дня

В частности, для корректировки огня артиллерии противник использует беспилотники.

Командующий уточнил, что всего на Таврийском направлении в течение суток зафиксированы 356 обстрелов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврийского направления в течение суток выполнили 495 огневых задач, речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожены и повреждены 18 единиц военной техники противника", - рассказал он.

В частности, украинские военные уничтожили два российских танка, БТР, МТЛБ, три единицы БМП, две пушки 2С5 "Гиацинт-С", гаубицу 2С3 "Акация" и автомобильную технику. Также украинские защитники ликвидировали склад боеприпасов врага.

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

Утром 26 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытался наступать на Донбассе, и самые ожесточенные боевые действия продолжаются за Марьинку и Бахмут.

Противники на нашей земле несут огромные потери. Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 640 оккупантов. Общие боевые потери противника, начиная с 24 февраля 2022 года, ориентировочно составили 188 тыс. 410 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: