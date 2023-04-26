Сейчас враг сосредоточился на трех направлениях, все они в Донецкой области.

Враг ведет активные наступательные действия на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Как сообщается в утреннем сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки силы обороны отбили 39 атак противника на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Отмечается, что РФ сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей, обстреливая приграничные населенные пункты Украины из артиллерии и минометов.

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На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухричная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Дубрава, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменское, Спорное и Переездное Донецкой области.

Ситуация на "самых горячих" направлениях:

на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клещиевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области;

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клещиевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся недалеко от линии соприкосновения, в частности, это - Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Водяное, Нетайловое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области;

противник вел наступательные действия неподалеку населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся недалеко от линии соприкосновения, в частности, это - Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Водяное, Нетайловое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области; на Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Прасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Павловка, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Новомайорское, Шахтерское, нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них - Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области и Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Львовое, Кизомис, а также город Херсон. В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомис, повреждены более 10 жилых домов мирных граждан. 2-полностью разрушены. Также разрушениям подверглась местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - последние данные

Россия продолжает кровавую войну против Украины, используя различные методы. В частности, вчера стало известно, что в слитых документах Пентагона речь шла о том, как в феврале 2023 года в РФ отчитались об "успешных усилиях по оперативной маскировке", которые должны были убедить украинскую разведку в возможности нового наступления на Украину с территории Беларуси.

Между тем на временно оккупированной территории Донецкой области мирные жители практически не могут получить медицинские услуги-большинство больниц принимает только российских военных.

А у Новой Каховке оккупанты разместили свои средства ПВО среди жилых кварталов, чтобы прикрыть его от поражения "живым щитом".

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