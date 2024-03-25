Украинские воины продолжают защищать родную землю, нанося оккупантам потери в живой силе и технике.

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на линии фронта. По данным Генерального штаба, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника", - отметили в сообщении.

В свою очередь в течение минувших суток российские оккупанты нанесли 33 ракетных и 70 авиационных ударов, 91 раз обстреляли из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты. Из-за российских атак, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.

Видео дня

Ситуация на фронте: последние новости

Аналитики ISW сообщили, что российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр, однако они заверили, что окружение или оккупация в ближайшее время вряд ли может угрожать этому населенному пункту.

Также по информации Института изучения войны, российские оккупанты пытаются наступать сразу на нескольких направлениях фронта. Аналитики утверждают, что 24 марта продолжались бои на линии Купянск - Сватово - Кременная, а именно они происходили в районе Синьковки, что на Харьковщине, возле Тернов и Ямполовки и в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Вас также могут заинтересовать новости: