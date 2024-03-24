Им дадут 90 дней, чтобы покинуть оккупированную территорию.

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин заявил, что с 1 июля 2024 года российские захватчики планируют выселять жителей оккупированного Мариуполя из их квартир и домов, если те не получат паспорт РФ.

"В Мариуполе оккупанты усиливают информационную кампанию по паспортизации населения. Сейчас россияне распространяют информацию о том, что с 1 июля этого года мариупольцы, которые не получили российский паспорт, будут выселены из своих квартир. Оккупанты сообщают, что будут признавать таких людей иностранными гражданами. В таком случае, у людей будет 90 суток, чтобы покинуть временно оккупированную территорию Украины", - рассказал он в эфире "Эспрессо".

По словам депутата, ранее оккупанты прибегали к другим методам принуждения для паспортизации. Теперь же взялись за самых стойких.

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"В частности, не выдавали лекарства, гуманитарную помощь и социальное обеспечение. Сейчас они уже взялись за самых стойких людей, которые отказываются от российского гражданства. То есть, люди, которые пытались сохранить свое жилье от коллаборационистов, теперь вынуждены будут или уехать, или получить российский паспорт", - добавил Забавин.

Принудительная паспортизация в оккупации

Ранее ЦНС сообщал, что российское правительство приняло постановление о допустимой доли "иностранных работников" на предприятиях, которое предусматривает существенное ограничение рабочих мест с 2024 года. Таким образом жителей оккупированных регионов будут увольнять с работы, если они не получат российские паспорта.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров отметил, что если человек получил паспорт РФ с целью выживания, то "это не коллаборация, и не нужно запугивать наших людей, которые сегодня ждут возвращения Украины на временно оккупированных территориях".

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