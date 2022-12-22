Искаженная информация касается оружия и мирных переговоров.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и встречи со своим американским коллегой Джо Байденом российские пропагандисты запустили волну фейков. Она касается мирных переговоров и поставок вооружения.

Вражескую ложь развенчали в Центре противодействия дезинформации. Первый фейк касается заявления в росСМИ. Российские медиа написали: "На пресс-конференции после завершения переговоров Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией, Зеленский в знак подтверждения кивнул". Однако эта информация не соответствует действительности.

Второй фейк касается видео, которое пропагандисты опубликовали в Сети. На нем якобы показано западное оружие, отправленное союзниками в Украину, на территории Сирии. Похожие фейки появлялись и раньше, но представители нашей державы и США неоднократно их опровергали.

Видео дня

Отдельная порция дезинформации поступила от посла России в Штатах Анатолия Антонова. Он назвал пустыми заявления Белого дома об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с РФ: "Под аплодисменты и язвительные улыбки, по сути, объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против [России]... до полной победы над нами".

Визит Зеленского в Вашингтон: что известно

Президент Украины прибыл в США вечером, 21 декабря. Это его первая иностранная поездка с момента полномасштабного вторжения России.

Зеленский выступил перед Конгрессом и провел совместную пресс-конференцию со своим американским коллегой Джо Байденом. Последний заявил об одинаковом видении мира вместе с президентом Украины. А Зеленский пообещал, что в следующем году произойдет переломный момент в войне.

В рамках визита США выделили нашей стране новый пакет военной помощи стоимостью $1,85 миллиарда. Он включает ЗРК Patriot для защиты украинского неба.

Как сообщил Зеленский, у него есть хорошие новости. Президент вернулся домой с четким пониманием, как будут усилены оборонные способности Украины в ближайшие месяцы.

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