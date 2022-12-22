В частности, Украина должна быть свободной, независимой, богатой и защищенной.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что разделяет одинаковое видение с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно получения мира в Украине.

Об этом Байден сказал на совместной прессконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которая транслировалась Белым домом в Youtube.

"Я думаю, что мы имеем, мы разделяем в точности одинаковое видение. И это видение - это свободная, независимая, состоятельная и защищенная Украина. Мы оба хотим, чтобы эта война прекратилась. И как я говорил, она может завершиться сегодня, если бы Путин имел хоть какое-то достоинство и правильно поступил и просто сказал: выводим (о российских войсках - УНИАН). Но этого не произойдет, этого не произойдет сейчас", - подчеркнул Байден.

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Президент США сообщил, что сегодня обсуждал с Зеленским как помочь Украине добиться успеха на поле боя.

"Она может достичь успеха на поле боя с нашей помощью и помощью наших европейских союзников и других", - сказал Байден.

По его убеждению, если президент Зеленский будет готов говорить с русскими, то это тоже будет говорить о его успехе, поскольку он победит на поле боя.

Также Байден сказал, что не надо недооценивать влияние, которое война оказывает на Россию, а также потери, которые она понесет.

"Я думаю, что Путин два дня назад говорил, что это значительно сложнее, чем он думал. Он думал, что может сломать НАТО. Он думал, что сможет сломать Запад, он думал, что сможет разорвать Альянс, он думал, что его поздравит украинский народ, который говорит на русском - он был неправым, ошибался и снова ошибался", - сказал Байден.

В то же время, как считает президент США, как только до Путина дойдет, что он не сможет выиграть войну, тогда наступит время, чтобы Зеленский находился в позиции, чтобы решать, как должна завершиться война.

Заявление Зеленского о мире

Президент Владимир Зеленский заявил, что для достижения справедливого мира не может быть компромиссов относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Он добавил, что для людей, потерявших родных во время войны, стала важной месть.

Джо Байден выразил убеждение, что президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует прекращать войну против Украины, но он проигрывает.