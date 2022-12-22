Глава государства заявил, что украинской армии нужно больше пушек и боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в следующем году наступит переломный момент в войне за свободу Украины от российской агрессии.

"В следующем году будет переломный момент. Я знаю это. Момент, когда украинское мужество и американская решимость должны гарантировать будущее нашей общей свободы. Свободы людей, которые отстаивают их ценности", - подчеркнул Зеленский во время выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

При этом, как подчеркнул президент, Украина держит свою линию обороны и никогда не будет сдаваться.

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Он сказал, что американская поддержка имеет решающее значение, чтобы "дойти до переломного момента для победы на поле боя".

"Имеем ли мы артиллерию? Да, спасибо вам. Мы имеем ее. Достаточно ли у нас ее? Честно, не совсем", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские защитники сдерживают наступление российской армии в Бахмуте, но чтобы заставить российскую армию полностью уйти из Украины, надо больше пушек и боеприпасов.

"Как и битва под Саратога (состоялась во время Американской революции в 1777 году - УНИАН), бойня за Бахмут изменит траекторию нашей войны за независимость и за свободу. Если ваши "Патриоты" остановят российский террор против наших городов, это позволит украинским патриотам работать в полную силу для защиты нашей свободы", - сказал Зеленский.

Ситуация на фронте по состоянию на 21 декабря

Потери России в Украине по состоянию на среду, 21 декабря, почти достигли отметки в 100 тысяч человек, за сутки ликвидировали 510 врагов.

Украинская авиация 21 декабря нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Российские оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.