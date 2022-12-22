Байден убежден, что ЗРК Patriot помогут укрепить противовоздушную оборону Украины.

Президент США Джо Байден подтвердил, что на подготовку украинских военных для применения зенитно-ракетных комплексов Patriot "понадобится определенное время". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский намекнул конгрессменам США, что украинские солдаты легко освоят управление американскими танками и самолетами.

"Сегодня я объявляю следующий транш нашей помощи безопасности для Украины-пакет помощи на на сумму 1,85 миллиардов долларов, который включает как прямую передачу оборудования, которое требует Украина, а также контракты на поставку боеприпасов, которые понадобятся Украине в предстоящие месяцы для ее артиллерии, ее танков и ракетных установок", - сказал Байден сказал на совместной прессконференции с Зеленским в Вашингтоне.

Президент США подтвердил, что эта политика помощь включает передачу Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot и обучения украинских военных пользоваться этими комплексами. Байден убежден, что ЗРК Patriot помогут укрепить противовоздушную оборону Украины.

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"Может потребоваться некоторое время, чтобы завершить необходимую подготовку, но батарея Patriot станет еще одним критически важным активом для Украины, поскольку она защищает себя от российской агрессии". - сообщил Байден.

При этом, он подчеркнул, что Patriot - это оборонительная вооруженная система, которая не создана для эскалаций.

"Украина никогда не просила американских солдат воевать на нашей земле вместо нас. И уверяю вас, что украинские солдаты могут прекрасно управлять американскими танками и самолетами самостоятельно", - подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что финансовая помощь для Украины является критически важной.

"Я хочу очень поблагодарить за финансовые пакеты, которые уже нам предоставили, и за финансовые пакеты, по которым вы возможно готовы принять решение. Ваши деньги - это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, которым мы распоряжаемся самым ответственным образом", - сказал Зеленский.

Также Зеленский сказал, что Россия могла бы прекратить свою агрессию против Украины, если бы хотела бы этого.

"Но вы можете ускорить нашу победу. Я знаю это. И это докажет любому потенциальному агрессору, что никто не может добиться успеха в прорыве национальных границ, в совершении зверств и в установлении правления против воли народа. Это было бы наивно ждать шаги к миру от России, которой нравится быть государством-террористом", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что восстановление международного правового порядка является общей задачей.

"Мы нуждаемся в мире. Так, Украина уже предложила предложения, которые я только что обсудил с президентом Байденом - нашу формулу мира, которая имеет десять пунктов. Они должны быть воплощены ради нашей общей безопасности и гарантированы на дальнейшие десятилетия", - сказал Зеленский.

Он добавил, что президент США Джо Байден поддержал сегодня украинскую формулу мира.

Передача Украине ЗРК Patriot-что известно

Украина неоднократно просила Вашингтон предоставить ЗРК Patriot для защиты городов от российских ракетных ударов, но решения долго не принимали.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, эти комплексы – "очень нужная для Украины вещь". При этом от отметил, что Patriot давно были желанным вооружением в развитии Воздушных сил Украины.

21 декабря стало известно, что в новый пакет безопасности от США на сумму 1,85 миллиарда долларов войдет одна батарея противовоздушной обороны Patriot и снаряды для нее.

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