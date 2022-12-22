Пользователи вспомнили и о Ермаке "без клавиатуры", и о "коварном" Порошенко.

Пользователи социальных сетей взорвались мемами после встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена в Вашингтоне. Кое-кто подловил курьезные кадры, а кое-кто намекнул, кто же больше всего обрадовался первому с начала полномасштабного вторжения выезду Зеленского за границу.

УНИАН собрал самые интересные реакции соцсетей.

В целом пользователи подметили, что встреча Байдена и Зеленского была очень дружеской и теплой. Некоторые пользователи даже считают ее "семейной", сравнивая Зеленского с внуком, который приехал к дедушке в гости. Не обошлось и без более тонкого юмора о "завтраках", которые Зеленскому никто не готовит.

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Некоторые пользователи вспомнили и о юбилейных 100 тысячах ликвидированных россиян, а также и о ребусах главы Офиса президента Андрея Ермака.

Шутили пользователи соцсетей и о том, как Зеленский просил вооружение в Конгрессе, а также о листке с подсказками Байдена.

Героями мемов по случаю встречи Зеленского и Байдена стал и Порошенко. По мнению пользователей соцсетей, он больше всего обрадовался выезду президента за границу.

Визит Зеленского в США - что известно

Президент Владимир Зеленский впервые за время войны покинул Украину ради зарубежного визита и отправился в Вашингтон. Там он провел ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, состоялись переговоры с президентом США Джо Байденом.

По итогам визита Владимир Зеленский заявил, что возвращается в Украину с хорошими новостями, в частности по усилению обороноспособности страны.

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