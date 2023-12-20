Корабль оснащен четырьмя "Калибрами".

После длительного перерыва в акватории Черного моря на боевом дежурстве появился российский ракетоноситель. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"В Черное море после трехнедельной паузы враг вывел подводный ракетоноситель, снаряжение которого-до четырех ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Всего на боевом дежурстве в Черном море – пять российских кораблей, еще один – в Азовском море.

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"Уровень ракетной опасности повышен. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, переходите в укрытие оперативно", - отмечают украинские военные.

Ситуация в Черном море

Напомним, в Черном море долго не фиксировалось присутствие вражеских ракетоносителей. Представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюкз заявляла, что корабельная группировка РФ фактически свернута. В частности, на боевом дежурстве находилось 2-3 единицы, а порой до 5 - вместе в Черном и Азовском морях.

Как правило в Азовском море дежурит одна единица, контролирующая надводную обстановку и Керченский пролив. В Черном море преимущественно наблюдалось обычное патрулирование и охрана мест базирования - 2-4 единицы, которые уже забылись, какая навигация в северо-западной части Черного моря. По словам Гуменюк, наличие мощностей вражеского флота, в том числе ракетоносителей, в Средиземном море – более для общего ориентирования.

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