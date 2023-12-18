В Черном и Азовском морях в последнее время может насобираться в общей сложности до 5 единиц.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюкз заявила, что в целом корабельная группировка Российской Федерации фактически свернутое.

"В последнее время 2-3 единицы, а порой до 5, вместе могут насобираться в Черном и Азовском морях. Как правило в Азовском море дежурит одна единица, контролирующая надводную обстановку и Керченский пролив. А в Черном море это преимущественно обычное патрулирование и охрана мест базирования, то есть это 2-4 единицы, которые уже забыли, какая навигация в северо-западной части Черного моря", - рассказала она в эфире "Эспрессо".

По словам Гуменюк, в начале полномасштабной войны РФ объявила северо-западную часть Черного моря зоной проведения контртеррористической операции. Не найдя там террористов, они свернулись и перебазировались в Новороссийск.

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"Информация о наличии мощностей вражеского флота, в том числе ракетоносителей, в Средиземном море – это более для общего ориентирования. Мы понимаем, что имеем дело со страной-террористкой, которая не считается с правилами и законами ведения войны, игнорирует все нормы международного права. Соответственно, гипотетически может применить ракеты, вооружение даже оттуда. Но вражеским ракетам придется преодолеть воздушное пространство нескольких стран НАТО и вряд ли на это противник решится, хотя степень безумия мы оставляем в размерах погрешности. Поэтому предпочитаем контролировать что у них там есть и где", - добавила она.

Российский флот - последние новости

Недавно мониторинговая группа "Крымский ветер", проанализировав спутниковое фото от OSINT, обнаружила, куда Россия стянула самые серьезные единицы кораблей Черноморского флота в попытке спрятать технику от ударов Украины. Этим местом оказался порт Новороссийска.

Ранее Гуменюк утверждала, что флот РФ выжидает, когда по Украине ударят морозы для атаки.

В то же время в ГУР рассказали, как надводные беспилотники охотятся на российские корабли.

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