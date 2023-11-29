Надводный ракетоноситель им пришлось завести в пункт базирования.

Российские захватчики завели в пункты базирования свой надводный ракетоноситель из-за ухудшения погоды. Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

Сейчас на боевом дежурстве в Черном море остаются две российских подводных лодки. Их снаряжение - до восьми ракет типа "Калибр". Из-за этого уровень ракетной угрозы оценивают как высокий.

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Враг коварен и дерзок. Обнаружение пусков с подводных ракетоносителей затруднено. Оперативно переходите в укрытие. Силы обороны начеку", - добавили военные в своем Telegram-канале.

Война в Украине: последние новости

Напомним, что в этот вечер российские оккупанты запустили в сторону Украины беспилотные летательные аппараты. Из-за нескольких групп дронов типа "Shahed" в ряде областей звучала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области и работе противовоздушной обороны в Киевской.

Кроме того, вечером Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что в направлении Днепра летит авиационная ракета. Впоследствии они написали об отбое угрозы. О последствиях ночной атаки пока ничего не известно.

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