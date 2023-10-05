Он считает, что европейским политикам, Евросоюзу стоит внимательно следить за ситуацией и процессами.

В Словакии "просто безумное" влияние российской агентуры, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он сказал в эфире телемарафона Единых новостей, комментируя заявление президента Словакии Зузаны Чапутовой о возможном прекращении оборонной помощи Украине, сделанное после победы пророссийской партии на парламентских выборах в стране.

"Имейте в виду, что влияние российской агентуры в Словакии просто безумное. Они сначала были в Праге, а потом, с учетом, что их там немного погоняли, они перебрались в Братиславу. И то, что мы на сегодняшний день видим — это влияние Российской Федерации, которая пытается раздувать ситуацию в Европе", — подчеркнул Данилов.

Он считает, что европейским политикам, Евросоюзу стоит внимательно следить за ситуацией и процессами.

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"Потому что когда у вас на территории появляется русские нарративы, русский язык, русская история полностью осквернена, имейте в виду, рано или поздно, это будет касаться ваших детей", - заметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что именно народ страны, а не отдельные политики, решают куда двигаться и кому помогать.

Ситуация в Словакии - последние события

30 сентября 2023 г. в Словакии состоялись парламентские выборы, по результатам которых большинство голосов (23%) набрала популистская партия "Курс-социал-демократия" (SMER-SD) во главе с бывшим словацким премьер-министром Робертом Фицо.

Второе место заняла проевропейская либеральная партия прогрессивная Словакия (PS) во главе с Михалом Шимечко (получила 17% голосов).

На этой неделе президент Словакии Зузана Чапутова поручила формирование нового правительства Роберту Фицо, который ранее заявил, что против помощи Украине.

Издание Denník N сообщило впоследствии, что в Министерстве обороны Словакии рассмотрели возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Украинцы могли получить его, пока формируется новое правительство и продолжается правление правительства Людовита Одора. Но президент Зузана Чапутова, которая несет политическую ответственность за правительство, выступила против этого намерения.

По словам президента, в этом вопросе необходимо уважать результаты парламентских выборов.

Эксперты же прогнозируют, что уход Братиславы от поддержки Киева не уменьшит поток оружия в Украину, но усилит антиукраинские голоса в Европе.

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