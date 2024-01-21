Самая тяжелая ситуация сейчас на восточном направлении фронта.

Украинским военнослужащим нужно соблюдать режим активной обороны и не планировать больших стратегических наступательных действий на восточном направлении, где сейчас самая тяжелая ситуация, отметил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

"Пока российский наступательный ресурс не исчерпается, Украине не стоит планировать никаких наступательных действий, потому что это приведет к большим потерям". - сказал он.

По словам эксперта, смысл активной обороны состоит в контратаках: ВСУ останавливают атаку россиян и гонят их в противоположную сторону, возвращая утраченные позиции. Как отметил Свитан, это то, что сегодня происходит на Купянском направлении.

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"Там будет сильное давление почти до весны, пока земля, деревья не станут зелеными. До этого времени россияне будут давить с помощью всех сил и средств, которые у них остались еще с прошлого года. Поэтому это однозначно тяжелое направление, но ситуация контролируемая", - добавил он.

Потери России на войне - актуальное

Как сообщал УНИАН, авиация ВСУ за 20 января нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

А подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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