Роман Свитан отметил, что все планы Москвы требуют большого человеческого ресурса.

Идея высадки российского десанта в Украине сейчас заведомо провальная. Украинская армия имеет мощные средства для защиты воздушного пространства.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил, что можно рассмотреть варианты переброски малых диверсионно-разведочных групп в тыл, но это удастся сделать только 15-20 километров. Он напомнил о полосе защиты, обустроенную украинскими военными, которую можно преодолеть авиацией, но для этого нужно создать подразделения, которые будут перебрасывать десант.

"Любой летательный аппарат уровня вертолета – хорошая цель для ПЗРК или даже стрелкового оружия. Шансов выжить у россиян не много, ведь авиационную технику врага будут ждать еще на подходе, а потом будут вылавливать", – объяснил Свитан в комментарии 24 Каналу.

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При этом он указал, что планы России записаны в ее главных документах.

"В российскую конституцию внесены пять наших областей: Крымская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Поэтому, читая первоисточники, понятно, куда они будут планировать наступательные действия", – отметил эксперт.

Он указал, что первый этап – выход на границы Луганской и Донецкой областей, далее административные границы Запорожской и Херсонской, а уже потом, вероятно, движение в сторону Одессы

"Ничего нового они не придумают. География расположения фронтов, интересы России – все это говорит о том, что если они будут куда-то двигаться, то вдоль черноморского побережья", – считает полковник запаса ВСУ.

В то же время он не исключает, что у Москвы есть планы о захвате других стран, в частности, Молдовы и Балканских стран. Эксперт указал, что это цели по меньшей мере на 10 лет, но их выполнение невозможно.

"Они фактически "убили" конституцию, когда внесли туда пять областей чужого государства. Теперь постараются как-то восстановить это правовое поле, дойти до границ, но это нереальный процесс. Они не могут вырваться даже из первой линии обороны в районе Донецка", – подытожил Свитан.

Высадка десанта РФ - что говорят аналитики и военные

Аналитики Института изучения войны сообщили, что войска РФ формируют десантно-штурмовые бригады для десантирования позиций армии Украины.

В свою очередь эксперт Александр Мусиенко пояснил, что Россия не сможет реализовать масштабную атаку, как в феврале-марте 2022 года.

В то же время Силы обороны юга Украины оценили способность РФ реализовать высадку десанта с моря. По их мнению, десантные корабли в акватории Черного моря лишь провокацией России.

Также бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Влад Волошин заявил, что Россия может пойти на неклассическую десантную операцию, чтобы захватить важные для себя направления, не атакуя ВСУ в лоб.

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