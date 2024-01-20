В частности, подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава армии РФ.

Авиация Сил обороны Украины за 20 января нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одному складу боеприпасов и одному узлу связи российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одну станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

Тем временем россияне нанесли три ракетных удара зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области и четыре авиационных удара, а также совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и по населенным пунктам.

Видео дня

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 35 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура", - сообщили в Генштабе.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, Вооруженные силы Украины, общие боевые потери России в Украине по состоянию на сегодня потери России в войне против Украины предварительно составляют 375 270 человек личного состава. За прошедшие сутки, 19 января, ВСУ ликвидировали на фронте 750 российских военных.

Также Россия потеряла не менее: танков ‒ 6171, боевых бронированных машин ‒ 11455, артиллерийских систем – 8868, РСЗО – 967, БПЛА оперативно-тактического уровня – 6934.

Вас также могут заинтересовать новости: