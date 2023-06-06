Россияне пытаются приостановить процесс деоккупации и отвлечь внимание от событий в Белгородской области.

Очередное преступление российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС способно вызвать серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу, отмечает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

"Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области", - отмечает она.

Маляр подчеркнула, что вместо этого российские оккупанты получили противоположный эффект. По ее словам, в критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Крыма, поскольку уничтожение дамбы лишило их пресной воды.

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"Кроме того, были затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотичном порядке", - подчеркивает она.

Подрыв Каховской ГЭС - главное по состоянию на сейчас

Сегодня ночью Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что вода будет прибывать в течение еще как минимум 20-24 часов. Уже подтоплено в области 24 населенных пункта. По его словам, сейчас уровень воды на правобережье Херсонщины составляет более 2 метров.

Заместитель генерального прокурора Украины Виктория Литвинова сообщила, что около 40 тысяч человек нуждаются в эвакуации из населенных пунктов, которые были затоплены в результате подрыва российскими оккупантами дамбы. Большинство этих людей находятся на оккупированной территории.

Как известно, уже несколько дней в приграничных районах Белгородчины в России продолжаются бои между вооруженными отрядами российской оппозиции (РДК и Легиона "Свобода" России) и правительственными силами. Россия пытается скрыть свою неспособность справиться там с ситуацией.

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