Переезд на Кинбурнскую косу может подтопить и тогда полуостров станет островом, что лишит российских оккупантов путей для отступления.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал, каков прогноз развития ситуации на Кинбурнской косе и грозит ли ей полное затопление из-за подрыва российскими военными дамбы Каховской ГЭС.

По его словам, сейчас ситуация развивается не по самым негативным прогнозам, но даже в крайне сложной ситуации полного затопления Кинбурнской косы не прогнозируется. "Нет, по прогнозам всем, даже самым плохим, а этот что именно сейчас происходит, то этот прогноз не такой плохой", - сообщил Ким в эфире информационного телемарафона.

Глава Николаевской ОВА отметил, что переезд на Кинбурнскую косу может подтопить, тогда полуостров станет островом. "Может быть подтоплен переезд возле села Геройское на Кинбурнскую косу, и гипотетически полуостров может стать островом. То есть, в этом случае возникают проблемы по эвакуации, по поставкам с материковой части Херсонской области продуктов питания и прочего, что было на оккупированной территории. Но это затруднит россиянам нахождение на острове, потому что у них не будет путей для отступления. Эту ситуацию сейчас докладывал я и СБУ, и военным, то есть мы оцениваем ситуацию, которая может быть в ближайшее время из-за этого теракта РФ", - акцентировал Ким.

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Также он проинформировал, что сейчас ситуация в Николаеве стабильная. "У нас незначительное поднятие воды по Николаеву примерно на 20-30 см, но это не угрожает городу. Ожидаем, возможно, еще поднятия на такую же высоту. Что касается прибрежных сел, то там тоже крутые берега и нет угрозы подтопления сейчас", - сказал Ким.

Подрыв Каховской ГЭС и ситуация на юге - главное

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего под риском затопления оказалась территория Украины ниже по течению Днепра.

По информации городского головы Николаева Александра Сенкевича, последствия подрыва Каховской ГЭС начали добираться до Николаева, где по состоянию на 12:00 вода поднялась на 18 сантиметров. Отмечалось, что Николаев расположен на месте слияния рек Южный Буг и Ингул, которые впадают в Бугский лиман, сливающийся с Днепром в районе оккупированной Кинбурнской косы.

Также сообщалось, что на сегодняшнем заседании правительство выделило 120 млн грн для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой.

Как известно, Кинбурнская коса - единственная часть Николаевщины, которая все еще оккупирована РФ.

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