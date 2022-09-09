Купянск - это ключевой транспортный узел.

Вооруженные силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов освободят Купянск от российских оккупантов. Наши воины могут находиться в радиусе 15 километров от города, пишут аналитики.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу дал объяснение, почему этот населенный пункт так важен.

"Сегодня Генштаб конкретно сообщил, что освобождены уже 20 населенных пунктов в Харьковской области. Освобожденная территория - 700 квадратных километров, это очень важно. Купянск – это ключевое стратегическое место, через которое идет вся харьковская группировка российских войск - получала пополнение и резервы. Это такой ключевой транспортный узел, который надо будет забрать и уже после этого смотреть, идти ли нам на север или немного вниз на юг. В такой способ разрезать эту группировку российских войск и не давать им возможности работать в режиме постоянного передвижения резервов", - сказал Подоляк.

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Советник руководителя ОП также назвал Купянск "ключевым элементом на карте".

Кроме того, Подоляк оставил свежее послание в Twitter:

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