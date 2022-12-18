Террорист думает, что его судьба после победы Украины уже решена.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин признал, что Россия никогда не сможет полностью разгромить вооруженные силы Украины и захватить ее территории. Свою же судьбу после поражения РФ он также четко осознает.

Во время недавнего интервью Гиркин заявил, что преследует цель "бороться" с режимом Путина, но якобы просто рассказывает простым россиянам, что их ждет после победы Украины. Кроме того, террорист волнуется и за себя.

"Стоит нам только проиграть, я просто поеду на пожизненное в Гаагу, а там меня отправят в Киев и повесят. И сомнений у меня нет..." - заявил Гиркин, добавив, что "не хочет нести ответственность за то, что будет потом".

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Кроме того, Гиркин резко раскритиковал Путина за то, что он до сих пор не взял на себя ответственность за войну, ведь официально ее до сих пор называют "спецоперацией", за которую отвечает Минобороны.

"Это говорит о том, что там реально деменция достигла высших значений, или о том, что полное непонимание действительности связано не с физиологией, а с чем-то другим. Если мы применим тактическое ядерное оружие, считайте, что через месяц оно будет у Украины, и Украина применит его тоже. Все на Западе этому только будут аплодировать. Победа над Украиной и окончательный разгром ВСУ невозможны", - заявил Гиркин.

Гиркин и его критика

Игорь Гиркин часто критиковал военное руководство РФ за провалы во время войны в Украине.

15 октября СМИ обратили внимание на то, что он несколько дней ничего не писал в своем Telegram-канале. Российские пропагандисты тогда заявили, что Гиркин якобы пошел воевать в один из добробатов начальником штаба или заместителем комбата.

16 октября украинская разведка установила вознаграждение за взятого в плен Гиркина - 100 тысяч долларов. Позже сам россиянин признался, что его очередная попытка принять участие в войне провалилась.

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