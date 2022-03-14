По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников.

Российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

По данным ВСУ, сейчас формируются отряды сирийских наемников, которые за вознаграждение готовы исполнять преступные приказы российских командиров. По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ. Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (РБ) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки.

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны сдерживают противника, наносят ему значительные потери в живой силе и военной технике, деморализуя его личный состав как в районах ведения боевых действий, так и в районах формирования резервов", - говорится в заявлении ВСУ.

Напомним, ранее РФ открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии и готовит бойцов из Ливии.

"Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную зарплату от 300 до 600 долл. США", - сообщила ранее украинская разведка.

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