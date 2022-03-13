Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.

Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии, а также ведет подготовку наемников из Ливии.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Путинская Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр эз-Зор). После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмеймим" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы "Чкаловский", Московская обл.", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что в течение последних дней Россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск, в частности, это члены так называемого "Ополчения национальной обороны" и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии. Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.

В сообщении сказано, что подтверждена информация о подготовке Россией наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине.

"Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную зарплату от 300 до 600 долл. США", - сообщает украинская разведка.

Как сообщал УНИАН, ранее РФ опрокидывает часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину.

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