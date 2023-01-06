Власти РФ приказали прекратить огонь на Рождество в одностороннем порядке, и это решение является таким же фальшивым и лицемерным, как "и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы".
РФ - агрессор, а Украина - жертва, об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель написал в Тwitter.
"Есть агрессор: Кремль. И жертва: украинский народ. Вывод российских войск - единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня является таким же фальшивым и лицемерным, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы", - отметил он.
Перемирие на Рождество Христово 2023 - что надо знать
Как сообщал УНИАН, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения". В Кремле призвали Украину сделать то же самое.
В Офисе президента Украины назвали лицемерием объявленное Россией прекращение огня.
В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что Владимир Путин внезапно приказал объявить рождественское перемирие, чтобы очернить украинских воинов.