Единственный серьезный способ восстановления мира в Украине - вывод войск РФ, отметил президент Европейского Совета.

Власти РФ приказали прекратить огонь на Рождество в одностороннем порядке, и это решение является таким же фальшивым и лицемерным, как "и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы".

РФ - агрессор, а Украина - жертва, об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель написал в Тwitter.

"Есть агрессор: Кремль. И жертва: украинский народ. Вывод российских войск - единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня является таким же фальшивым и лицемерным, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы", - отметил он.

Видео дня

Перемирие на Рождество Христово 2023 - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения". В Кремле призвали Украину сделать то же самое.

В Офисе президента Украины назвали лицемерием объявленное Россией прекращение огня.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что Владимир Путин внезапно приказал объявить рождественское перемирие, чтобы очернить украинских воинов.

Вас также могут заинтересовать новости: