Пентагон консультируется с Киевом о текущих потребностях ВСУ на фронте.

Пентагон считает, что в настоящее время Украина не нуждается в ракетах ATACMS дальностью до 300 км к установкам HIMARS. Украинские военные эффективно используют предоставленные им GMLRS на 70-80 км.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

Каль отметил, что Украина использовала уже сотни GMLRS с "невероятным эффектом на поле боя".

"По нашей оценке, наиболее подходящими боеприпасами для текущего боя являются GMLRS. Итак, мы поставили в приоритет получение украинцами GMLRS, которые им нужны не только для удержания на востоке, но и для создания некоторого импульса в других частях страны", - ответил Каль.

Вместе с тем Пентагон консультируется с Киевом о текущих потребностях ВСУ на фронте: "Но мы считаем, что на данный момент мы должны сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.

В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.

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