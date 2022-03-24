По информации представителя министерства обороны США, РФ уже запустила по Украине более 1 тысячи 200 ракет.

Уже месяц Россия ведет полномасштабную войну против Украины. За это время страна-агрессор использовала более 1 тысячи 200 ракет, но у нее еще осталось много оружия.

Об этом источник в Пентагоне сообщил изданию ABC News.

По данным высокопоставленного представителя министерства обороны США, в настоящее время Россия запустила более 1200 ракет по Украине. Однако в Пентагоне по-прежнему считают, что подавляющее большинство ракет, которые еще есть у страны-агрессора, имеют класс "земля-воздух" или являются крылатыми.

"Хотя российские военные израсходовали большую часть запасов ракет, готовых к действиям в Украине, у них еще очень много осталось", - передает слова источника издание.

Чиновник также рассказал, что на вооружении у РФ есть "наименьшее количество крылатых ракет воздушного базирования". Однако у оккупантов могут быть запасы вооружения.

"У них все еще есть более 50% того, что они собрали до вторжения. Но у них все еще есть значительное количество крылатых ракет наземного базирования, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности", - добавил источник.

Ранее УНИАН уже сообщал, что возле Бердянска уничтожен большой вражеский десантный корабль.

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