Был уничтожен корабль противника "Орск", поделились в Военно-морских силах украинской армии.

Возле Бердянска в Запорожской области уничтожен большой десантный корабль российских оккупантов "Орск".

Об этом в социальной сети Facebook сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

"Возле порта Бердянск уничтожено ВДК "Орск" армии оккупантов", - говорится в сообщении.

Также размещено видео, на котором видно, как взрывается и горит корабль противника.

Напомним, РФ вторглась на украинскую территорию месяц назад - рано утром 24 февраля. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом и мирные города.

Оккупанты в первые дни вторжения вошли в Бердянск. Жители города выходили на митинги против противника и требовали, чтобы военные РФ уходили. Люди стояли под открытым небом с украинской символикой, скандировали "Украина" и другие лозунги и пели гимн нашего государства.

На одной из акций протеста оккупанты начали бить активистов.

Вас также могут заинтересовать новости: