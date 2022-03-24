Возле Бердянска в Запорожской области уничтожен большой десантный корабль российских оккупантов "Орск".
Об этом в социальной сети Facebook сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
"Возле порта Бердянск уничтожено ВДК "Орск" армии оккупантов", - говорится в сообщении.
Также размещено видео, на котором видно, как взрывается и горит корабль противника.
Напомним, РФ вторглась на украинскую территорию месяц назад - рано утром 24 февраля. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом и мирные города.
Оккупанты в первые дни вторжения вошли в Бердянск. Жители города выходили на митинги против противника и требовали, чтобы военные РФ уходили. Люди стояли под открытым небом с украинской символикой, скандировали "Украина" и другие лозунги и пели гимн нашего государства.
На одной из акций протеста оккупанты начали бить активистов.