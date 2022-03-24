Россия пытается компенсировать потери мобилизацией резервистов и привлечением иностранных боевиков.

Российские войска почти наверняка понесли тысячи потерь во время вторжения в Украину.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном Минобороны Британии в Twitter.

Чтобы компенсировать эти потери, Москва, вероятнее всего, уже сейчас собирается мобилизовать своих резервистов и призывников, а также привлечь к боям против ВСУ боевиков ЧВК и иностранных наемников.

Британские разведчики не знают, как эти группы интегрируются в состав российских сухопутных войск в Украине и как это повлияет на боеспособность оккупантов.

Как накануне сообщала украинская разведка, Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне в Украине на стороне российских оккупантов.

Россиянам не дали четкого ответа, когда смогут отправить своих бойцов в Украину из-за, как говорят в разведке, сообщения об ожесточенных боях в Украине и больших потерях РФ.

В то же время Путин пытается втянуть в войну против Украины белорусских военных. Однако в Минобороны Украины утверждают, что значительная часть белорусов воевать не хочет.

Риск вторжения войск Республики, несмотря на эту оценку, до сих пор высок.

Вооруженные силы Украины уничтожили уже более 15 тысяч российских военных и сотни единиц боевой техники оккупантов.

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