ВСУ взяли еще одного диверсанта / REUTERS
Украинские военные выявили еще одного диверсанта, который не прошел проверку словом "паляниця".
ВСУ попросили его сказать проверочное слово на украинском языке "паляниця", а тот ответил: "Клубника". Момент допроса диверсанта попал на видео и быстро разлетелся в сети.
Диалог ВСУ с диверсантом:
- Ну скажи, давай, говори "паляниця".
- Так это же "клубника" на русском.
- Какая н***й клубника…
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику (18+)
Отметим, ВСУ просит мирных жителей и терроборону проверять всех людей в военной форме. Если человек не может с первого раза выговорить слово "паляниця", скорее всего, это диверсант. В таком случае сразу звоните в полицию.