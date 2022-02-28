Диверсант не смог выговорить слово "паляниця".

Украинские военные выявили еще одного диверсанта, который не прошел проверку словом "паляниця".

ВСУ попросили его сказать проверочное слово на украинском языке "паляниця", а тот ответил: "Клубника". Момент допроса диверсанта попал на видео и быстро разлетелся в сети.

Диалог ВСУ с диверсантом:

- Ну скажи, давай, говори "паляниця".

- Так это же "клубника" на русском.

- Какая н***й клубника…

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику (18+)

Отметим, ВСУ просит мирных жителей и терроборону проверять всех людей в военной форме. Если человек не может с первого раза выговорить слово "паляниця", скорее всего, это диверсант. В таком случае сразу звоните в полицию.

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