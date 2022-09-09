По мнению обозревателя Дениса Поповича, деоккупация этих территорий – "несколько отдаленная перспектива".

Военный обозреватель Денис Попович оценил шансы Вооруженных сил Украины в ближайшее время освободить от российских оккупантов Донбасс и Крым.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире телеканала FREEDOM.

"Я бы сейчас не спешил бы говорить о деоккупации Донецкой и Луганской областей. На мой взгляд, эта перспектива несколько отдаленная", – отметил он.

Такого же мнения он придерживается и по поводу деоккупации Крыма.

"Что касается деоккупации Крыма, то пока, на мой взгляд, об этом говорить достаточно рано по одной лишь причине: часть Херсонской области находится под контролем Российской Федерации, как и часть Запорожской области. В особенности город Мелитополь. Он является очень важным узлом и очень важным пунктом для дальнейшей деоккупации и Приазовья, и Крыма", – считает эксперт.

При этом Попович высказался о вооружении, в котором сегодня нуждается ВСУ. По его словам, чем больше Украина получит высокоточных ракетных систем залпового огня HIMARS от США и снарядов к ним, тем, конечно же, лучше.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины признали свою причастность к взрывам в оккупированном Крыму.

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