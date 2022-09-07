Раскрыт секрет "бавовны" во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму. Авиабазы на полуострове стали целью для серии ракетных ударов.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в совместной статье с первым заместителем председателя оборонного комитета Совета Михаилом Забродским.
Отмечается, что главной особенностью боев между украинской и российской армией является не разница в численности сил и средств и не масштабы операции против Украины, а диспропорция в способностях. Военные признали, что невозможно одновременно лишить противника столь существенного преимущества, но возможно противопоставить врагу способность действовать подобным образом и на подобную дальность.
"Речь идет, конечно, о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия", - говорится в статье.
Указано, что необходим применять комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их могущества. Генералы рассказали, что примером правильности такого подхода – успех ВСУ по переносу боевых действий на временно оккупированную территорию Крыма.
"Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего - по аэродрому Саки", - объясняется в статье.
Взрывы в Крыму - что известно
На полуострове 9 августа случилась серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке, с которой самолеты противника летали бомбить Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области. СМИ узнали, что в результате взрывов погиб один человек, а пять - пострадали.
В Минобороны России утверждали, что на авиабазе в Крыму взрывы спровоцировала детонация боеприпасов.
Позже украинская сторона сообщила, что на полуострове были уничтожены девять самолетов противника.
16 августа рано утром в Крыму снова прогремели взрывы. В Минобороны РФ сообщили, что возле Джанкоя была диверсия, и случились взрывы на складе военного назначения.
Позже полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан рассказал, что в захваченном Россией украинском Крыму в августе были взрывы на нескольких военных аэродромах, были поражены средства логистики и несколько складов.