Серия ракетных ударов пришлась по авиабазам оккупантов.

Раскрыт секрет "бавовны" во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму. Авиабазы на полуострове стали целью для серии ракетных ударов.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в совместной статье с первым заместителем председателя оборонного комитета Совета Михаилом Забродским.

Отмечается, что главной особенностью боев между украинской и российской армией является не разница в численности сил и средств и не масштабы операции против Украины, а диспропорция в способностях. Военные признали, что невозможно одновременно лишить противника столь существенного преимущества, но возможно противопоставить врагу способность действовать подобным образом и на подобную дальность.

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"Речь идет, конечно, о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия", - говорится в статье.

Указано, что необходим применять комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их могущества. Генералы рассказали, что примером правильности такого подхода – успех ВСУ по переносу боевых действий на временно оккупированную территорию Крыма.

"Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего - по аэродрому Саки", - объясняется в статье.

Взрывы в Крыму - что известно

На полуострове 9 августа случилась серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке, с которой самолеты противника летали бомбить Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области. СМИ узнали, что в результате взрывов погиб один человек, а пять - пострадали.

В Минобороны России утверждали, что на авиабазе в Крыму взрывы спровоцировала детонация боеприпасов.

Позже украинская сторона сообщила, что на полуострове были уничтожены девять самолетов противника.

16 августа рано утром в Крыму снова прогремели взрывы. В Минобороны РФ сообщили, что возле Джанкоя была диверсия, и случились взрывы на складе военного назначения.

Позже полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан рассказал, что в захваченном Россией украинском Крыму в августе были взрывы на нескольких военных аэродромах, были поражены средства логистики и несколько складов.

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