Они делают все возможное для освобождения оккупированных территорий.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины положительно оценивают проведение мероприятий по уничтожению логистического обеспечения противника, в том числе во временно оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов сообщил во время онлайн-брифинга.

В частности, его спросили о взрывах на Крымском полуострове.

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"Вооруженные силы Украины делают все возможное и невозможное для того, чтобы высвободить наши территории. Мы проводим ряд мер по нарушению системы управления противника, нарушения его логистического обеспечения и снижения его боевого потенциала. В настоящее время проведение указанных мероприятий положительное", - сказал Громов.

Отдельно он отметил, что сознательные граждане Украины оказывают действенную помощь ВСУ, независимо от того, где они находятся, будь-то в Крыму, или на других временно оккупированных территориях.

"Это не будет секретом, если я скажу, что благодаря им мы имеем определенные данные относительно размещения российских оккупационных войск. Благодаря им мы имеем эти данные", - рассказал Громов.

Он добавил, что Генштаб советует украинцам на оккупированных территориях избегать скопления войск противника, но предоставлять координаты о расположении оккупантов.

Ранее полковник Вооруженных Сил Украины в запасе рассказал, что на Крым обрушится много "хлопка".

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