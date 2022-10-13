Завтра, 14 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, особенно завтра.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Завтра обязательно отметим – каждый на своем месте – один из важнейших наших дней. Покров, День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов - от древности до современности, от казаков до повстанцев, от всех них до бойцов современной армии", - отметил он.

Видео дня

Президент напомнил, что завтра будет уже 233-й день полномасштабной обороны, а также новые шаги, которые приближают Украину к миру и победе.

"Не расслабляемся! Бьем врага! Соблюдаем правила безопасности! Прислушаемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра! И делаем все, чтобы усилить Украину", - подчеркнул Зеленский.

Массированные ракетные атаки РФ: что известно

10 октября Россия атаковала ряд городов Украины. Взрывы были на Киевщине, западной Украине и многих областях и населенных пунктах. Известно, что оккупанты запустили 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотника, в частности, 13 иранских дронов "Шахид-136".

11 октября РФ осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры Украины. Страна-террорист второй день подряд продолжала массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. 12 октября обстрелы не прекратились.

Сегодня, 13 октября, рашисты обстреляли Николаев под завалами пятиэтажки оказались люди. Утром спасателям удалось достать 11-летнего мальчика, который 6 часов находился под обломками дома. Вечером стало известно, что сердце ребенка остановилось. Кроме этого, сегодня РФ била по Западной Украине вечером ударила по Харькову.

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