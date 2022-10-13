Президент Украины намекнул, что это будет человек, который появится после Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с кем в России он будет готов вести переговоры.

Об этом Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"С тем, кто хочет найти мир, мы готовы говорить... Я был готов говорить с Путиным с первого дня своего президентского срока, я выходил максимально на контакт... А мне всё время предлагали какие-то ультиматумы, я даже не мог поговорить... Они не хотели говорить ни по телефону, никак...", - рассказал он.

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Глава государства напомнил, что после полномасштабного вторжения российский президент всё же заявил, что готов разговарить.

"Да кто он такой? Он убил людей, его воины насиловали детей. Он говорит, что мы всё придумали..., а параллельно 100 ударов бъет по центру Киева. Это нацизм в чистом виде с его стороны", - сказал Зеленский.

Он считает, что Россия так действует, потому что её военные слабее украинских.

"Поэтому человека безоружного, беззащитного Путин убивает. Если его военный не может справиться с нашим военным, то его военный убивает нашего мирного человека... Только он не понимает - я опять возвращаюсь к тому, что он неадекватен, - он не понимает того, что наоборот он нас объединяет", - подчеркнул президент.

Зеленский предположил, что Путин либо не хочет никакого диалога между Украиной и РФ, либо действительно не понимает, что с каждым российским ракетным ударом шансы на переговоры исчезают.

"Он для нашей страны сегодня - это объединенный образ террориста, с которым никто не хочет ни о чем говорить... Поэтому, мы как страна, которая выступает за мир, говорим, что мы будем говорить, но с другим лицом уже... Кто-то появится, появится человек какой-то там, обязательно появится", - считает он.

По мнению главы государства, Путин может попытаться сберечь свою жизнь и закончить войну тем, что отойдет на свои территории.

"Это говорит о том, что никакой дипломатии не будет, но этот шаг для того, чтобы исторически поставить паузу. Потому что, пока они на нашей территории, никто не даст пауз и будут партизанские движения. Это факт", - отметил Зеленский.

Переговоры между Украиной и РФ

Как сообщал УНИАН, Украина отказалась вести дипломатические беседы с агрессором, пока у власти находится Владимир Путин. Соответствующее решение было принято на заседании СНБО и 4 октября введенное в действие президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя удар по Украине 10 октября, заявил, что ракетным террором Россия пытается склонить украинское руководство к переговорам.

В свою очередь военный эксперт Роман Свитан в интервью УНИАН отметил, что обстрелами украинских городов Путин увеличивает свою проблемность, чтобы поднять ставки на переговорах. Любые переговоры такого уровня и подготовка к ним несут смерть.

Он напомнил, что все предыдущие переговоры сопровождались такими же массированными обстрелами. Например, крайние переговоры по зерновому соглашению.

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