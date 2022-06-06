В Генштабе армии Украины выразили благодарность Великобритании за поддержку и помощь.

Кроме реактивных систем залпового огня (РСЗО), Украина получит от Великобритании боеприпасы в больших масштабах.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook, сделанном после сегодняшнего заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о военной помощи Украине.

Отмечается, что Уоллес объявил, что Великобритания отправит пусковые установки M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км с помощью высокоточных управляемых ракет.

Современная система вооружения M270, которая может поражать цели на расстоянии до 80 км с высокой точностью, приведет к значительному увеличению возможностей украинских войск. Решение Великобритании было тесно согласовано с решением США предоставить ракетную артиллерийскую систему повышенной мобильности (HIMARS) - вариант РСЗО (MLRS).

"Кроме этой системы вооружения, Великобритания также будет поставлять боеприпасы M31A1 в больших масштабах", - сообщили в Генштабе, со ссылкой на заявление Уоллеса.

Решение правительства Великобритании принято в ответ на запросы Вооруженных Сил Украины относительно высокоточного оружия большей дальности, чтобы защитить себя от российской тяжелой артиллерии, которая используется для разрушительного воздействия на восточном Донбассе.

"Поскольку тактика России меняется, так же меняется и наша поддержка Украине. Эти очень мощные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого использование дальнобойной артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города", - подчеркнул Уоллес.

В ВСУ отмечают, что Великобритания была первой страной Европы, которая поставляла летальную помощь Украине, и с тех пор предоставила Вооруженным Силам тысячи противотанковых ракет, противовоздушных систем и бронетехники.

Британия также приняла на себя ведущую роль в координации международных пожертвований военной помощи: Бен Уоллес провел две международные конференции доноров для координации поддержки со стороны 35 стран-партнеров, тогда как самолеты Королевских Воздушных сил перевезли в Украину тысячи тонн военной помощи от доноров со всего мира.

Отмечается, что Великобритания продолжит оказывать помощь, чтобы обеспечить Украине то, что ей необходимо для защиты от жестокой российской агрессии.

"Вооруженные Силы Украины благодарны правительству и народу Великобритании за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включительно с Крымом, и за принятое решение о предоставлении Украине реактивных системы залпового огня M270", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, сегодня министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что страна отправляет в Украину свои первые ракеты большой дальности, несмотря на угрозы России.

Сейчас в правительстве не сообщают, сколько именно оружия предоставят, но по данным СМИ, сначала отправят три системы.

В своем Twitter премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон сегодня также написал, что Лондон подарит Украине залповые реактивные системы.

4 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале подготовки украинских артиллерийских расчетов в Европе по применению реактивных систем залпового огня HIMARS и М270.

Во время выступления на международном форуме по безопасности GLOBSEC-2022, в частности, он приветствовал решение США предоставить реактивные системы залпового огня HIMARS и обратил внимание, что Бен Уоллес анонсировал получение Украиной РСЗО М270.

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