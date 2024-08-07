По словам эксперта, это определенные подготовительные механизмы, которые использует ГУР.

Общая задача недавней операции ГУР на Тендровской косе - дойти до Скадовска. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, эта операция - это "определенные подготовительные механизмы, которые использует ГУР". Он уточнил, что Тендровская коса, которая расположена к югу от Кинбурнской косы, ведет к Железному Порту, а дальше на Скадовск, и именно с этого города может начаться освобождение Крыма, ведь оттуда до полуострова всего 50-60 километров по морю. При этом дойти до Скадовска можно и со стороны моря, и с суши - из Олешков через Голую Пристань по дороге на Скадовск.

"Это направление могут взять под контроль даже несколько F-16", - подчеркнул Свитан. Видео дня

Он отметил, что треугольник Кинбурнская коса - Алешки - Скадовск для россиян является практически потерянным куском, "а дальше уже будет движение на Крым".

Операция в северной части Черного моря

ГУР уничтожило личный состав и фортификации оккупантов в ходе операции в северной части Черного моря. Десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную его часть, военные разведчики отошли без потерь.

Вас также могут заинтересовать новости: