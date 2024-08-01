Есть еще несколько стран, события в которых пока не получили огласки, сказал Юсов.

Монополия в сфере бандитской деятельности российских частных военных компаний подходит к концу. Есть силы, которые могут ставить этих преступников на место.

Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отказался подтверждать информацию о причастности ГУР к удару по позициям российских войск в Сирии.

"О Сирии мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Да, уважаемые СМИ сообщают, и источники сообщают. Но факт остается фактом - кто-то таки атаковал эту российскую базу в Сирии и есть соответствующие последствия поражения. Государство-агрессор должно нести ответственность за свои незаконные действия в разных уголках мира, а военные преступники должны быть наказаны", - подчеркнул Юсов.

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Он также напрямую не подтвердил информацию об участии спецназовцев ГУР в операции в Мали, во время которой была разгромлена колонна наемников российской ЧВК "Вагнер". "В разных уголках фигурирует информация. Недавно был Судан, потом Мали. Есть еще несколько стран, события в которых пока не получали огласки в СМИ. Вот Сирия. Очевидно, речь идет о том, что монополия в сфере бандитской и пиратской "деятельности" российских ЧВК в мире, в частности, в Африке, подходит к концу", - отметил он.

Юсов подчеркнул, что в результате этих событий Россия имеет имиджевые потери. "И об этом говорит весь мир. И бурная реакций и завывания "на болотах" (речь идет о России - УНИАН) является этому ярким подтверждением", - отметил он.

Юсов сказал, что данные о количестве убитых "вагнеровцев" в Мали уточняются. Пленных было больше, но некоторых из них обменяли на месте. В то же время представитель разведки отказался отвечать, действительно ли туареги хотят передать пленных Украине. "По данному чувствительному вопросу надо еще подождать", - отметил он.

Юсов отмечает, что события в Мали имеют и военные последствия, потому что после них Россия перебросила туда дополнительные части наемников и террористов из других уголков, в частности, Африки. "Это заставляет врага тратить и отвлекать силы и средства, дополнительные ресурсы на защиту собственного контингента. В целом очень хорошие процессы и благодарность тем смелым и героическим людям, которые делают подобные операции в разных уголках мира", - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что "дальше будет", однако не стал подтверждать или опровергать информацию о причастности ГУР к этой операции. Только подчеркнул, что "вагнеровцы" и другие ЧВК "это военные крылья и продолжение российских спецслужб, это убийцы, это пираты, это мародеры".

Юсоав также напомнил слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о наказании российских преступников по всему миру. "Профессиональные и патриотические люди готовят уже следующие меры по уменьшению способности государства-агрессора и в Африке, и в других уголках земного шара", - отметил Юсов.

Проблемы России в Сирии и Мали

Напомним, недавно стало известно, что в Мали повстанцы-туареги разгромили большую колонну российской ЧВК "Вагнер". А Kyiv Post сообщал, что украинские спецназовцы нанесли комплексный удар по российской базе в Сирии.

Журналист Андрей Попов называет это открытием новых фронтов для России. По его словам, Украина сейчас ищет и объединяет тех, кто уже воюет с РФ на других континентах, чтобы истощить ее.

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