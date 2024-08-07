Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную ее часть, военные разведчики отошли без потерь.

6 августа спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра Главного управления разведки Министерства обороны Украины реализовали операцию в северной части Черного моря.

Как сообщила пресс-служба разведки, ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Отмечается, что во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава - точное количество уточняется.

"Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную ее часть, военные разведчики отошли без потерь. Это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия - лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается", - заявили в разведке.

Тендровская коса - это узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км. Коса расположена в северной части Черного моря, недалеко от украинского Крыма.

Буданов допустил разрушение Крымского моста в ближайшие месяцы

Как сообщал УНИАН, недавно руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост может быть разрушен в ближайшие месяцы, ведется соответствующая работа.

"Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста - УНИАН). Это все требует, скажем так, решения комплексного. Работа идет", - сообщил он.

На уточняющий вопрос о том, может ли Крымский мост исчезнуть в ближайшие несколько месяцев, глава ГУР заверил, что "шансы есть".

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