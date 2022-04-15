8 апреля войска РФ ударили ракетой с надписью "За детей" по железнодорожному вокзалу города, где были около 4 тысяч гражданских. Десятки погибли.

Представительству ООН передали окровавленную детскую игрушку с вокзала в Краматорске.

Как сообщается на странице МВД Украины в Facebook, министр внутренних дел Денис Монастырский встретился с кризисным координатором ООН в Украине, специальным представителем Генерального Секретаря ООН Амином Авадом и рассказал, в частности, об обстреле вокзала Краматорска.

"Это был прямой, целенаправленный, спланированный удар по гражданским. Это преступление РФ унесло жизни 59 мирных украинцев, среди которых 7 детей. Кроме того, 114 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди тел раненых и убитых была найдена окровавленная мягкая детская игрушка. ... Пусть эта игрушка станет символом горя украинских матерей, а также напоминанием о судьбах наших детей, которые цинично и массово уничтожает Россия", - сказал глава МВД.

В ведомстве отметили, что фото этого окровавленного игрушечного конька уже облетело множество мировых медиа и "стало символом уничтоженных судеб украинских детей".

Полицейские изъяли игрушку с места происшествия, сохранили ее в том состоянии, в котором она была после трагедии, и доставили в Киев. Теперь ее отдадут в международную независимую комиссию по расследованию фактов российских военных преступлений в Украине.

Монастырский также напомнил, что от начала полномасштабной войны следователи Нацполиции начали расследование более 6 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, совершенных военными РФ, а на территории Украины погибли более 190 детей и около 350 получили ранения.

Ракетный удар по Краматорску: что происходило

Как сообщал УНИАН, утром 8 апреля войска РФ нанесли удар ракетой "Точка-У" с надписью "За детей" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились около 4 тысяч гражданских. Преимущественно женщины, дети и пожилые люди ждали эвакуационный поезд.

В результате удара погибли 59 человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает твердую глобальную реакцию относительно этого военного преступления российских оккупантов.

Российские пропагандисты тем временем смонтировали ролик с титрами в стиле BBC, который якобы доказывал, что Украина сама осуществила удар по железнодорожному вокзалу. Однако британская телевещательная компания опровергла заявления РФ.

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