По последним данным, в результате обстрела погибли полсотни человек.

В результате обстрела российскими войсками ж/д вокзала в городе Краматорск погибли по меньшей мере 50 человек, много раненых, также пострадали домашние животные.

О пережитом ужасе в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Краматорска, ставший свидетелем обстрела.

"Люди грелись на солнце и ждали поезда. После взрыва все упали. Я начал бежать и это меня спасло. Потому что с оставшимися произошла мясорубка, невероятный ужас", - рассказал журналист.

По его словам, пламя распространялось очень быстро - пылали автомобили. Журналист говорит, что видел, как сгорел человек, находившийся у транспорта.

"Когда я бежал, я видел, как стекло попадало в людей. Также на людей попадало неизвестное вещество, которое невозможно снять с кожи. У меня от него есть несколько ожогов. Отходите от окон. Это очень большая опасность", - отметил он, добавив, что многие люди были с домашними животными. Они также получили ранения.

Отдельно очевидец обстрела отметил работу профильных служб.

"Спасатели сработали молниеносно. Сразу приехали врачи, правоохранители. Все было очень слаженно. Всех, кто пострадал, отвезли в больницу", - говорит он.

Обстрел вокзала в Краматорске

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Из Краматорска будут эвакуировать автомобильным транспортом всех жителей Донецкой области, которые смогут добраться до города.