Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина ожидает твердой глобальной реакции на военное преступление российских оккупантов в Краматорске.
Об этом он сказал в видеообращении в своем Telegram-канале.
"Все ведущие державы мира уже осудили российский удар по Краматорску. Мы ожидаем твердой глобальной реакции на это военное преступление. Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится", - подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что все силы мира будут направлены на то, чтобы поминутно установить, кто и что делал, кто и какие приказы отдавал. Кроме того, установить то, откуда эта ракета, кто ее перевозил, от кого раздалась команда и как этот удар был согласован.
"Ответственность неизбежна", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины до безопасных областей Украины.
В настоящее время известно о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате ракетного удара.
Ранее сообщалось о 50 погибших людях, из них пятеро детей.
12 умерли в больнице, 38 человек погибли сразу на вокзале.