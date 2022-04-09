Он подчеркнул, что ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале по российским преступлениям.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина ожидает твердой глобальной реакции на военное преступление российских оккупантов в Краматорске.

Об этом он сказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

"Все ведущие державы мира уже осудили российский удар по Краматорску. Мы ожидаем твердой глобальной реакции на это военное преступление. Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что все силы мира будут направлены на то, чтобы поминутно установить, кто и что делал, кто и какие приказы отдавал. Кроме того, установить то, откуда эта ракета, кто ее перевозил, от кого раздалась команда и как этот удар был согласован.

"Ответственность неизбежна", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины до безопасных областей Украины.

В настоящее время известно о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате ракетного удара.

Ранее сообщалось о 50 погибших людях, из них пятеро детей.

12 умерли в больнице, 38 человек погибли сразу на вокзале.

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