Британская телевещательная компания уже подтвердила, что ролик поддельный.

Российские пропагандисты смонтировали ролик с титрами в стиле BBC. Видео якобы доказывало, что Украина совершила удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Однако британская телевещательная компания уже опровергла заявления РФ и подтвердила, что опубликованные кадры поддельные.

В ролике, который подготовили российские пропагандисты, присутствует беглая нарезка кадров с номерами ракет. Они якобы должны подтверждать, что обстрел совершила Украина. При этом номер "Точки-У" с надписью "за детей" не показывается, хотя именно ее РФ использовала для удара по вокзалу в Краматорске.

Далее в ролике говорится о "создании фейков мирового масштаба" украинской стороной и упоминается резня в Буче. При этом показанные кадры не сочетаются с текстом на экране. Видео активно использовалось в материалах прокремлевских СМИ, о чем сообщил портал "Медуза". Однако на официальных ресурсах BBC ролик отсутствовал.

Затем британская телевещательная компания выпустила опровержение: "Нам известно о фальшивом видео с брендингом BBC News, в котором утверждается, что Украина несет ответственность за ракетную атаку на железнодорожный вокзал Краматорска на прошлой неделе. "Би-би-си" принимает меры, чтобы видео было удалено. Мы призываем людей не распространять его и проверять материалы на сайте BBC News".

Ракетный удар по Краматорску

Напомним, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате атаки погибли 57 человек, еще 109 получили ранения различной степени тяжести.

Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, оккупанты, нанося ракетный удар по вокзалу, прекрасно знали, что там находятся люди. Они сознательно убили десятки невинных. Эксперты отметили, что РФ специально использовала комплексы "Точка-У", поскольку украинская армия тоже имеет на вооружении эти ракеты.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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