На месте происшествия работают все экстренные службы.

Российские оккупанты из артиллерии ударили по мирным жителям города Волчанск Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина", - сообщил он.

По предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. "На месте работают все экстренные службы", - добавил Синегубов.

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Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти каждый день обстреливают населенные пункты области. Так, только за минувшие сутки оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. А вечером 9 мая враг нанес удар по Купянску ракетами "Искандер", в результате чего были разрушены здания, ранения получили три человека. Женщина 57-лет получила легкие повреждения, состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчину медики оценили как средней тяжести.

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